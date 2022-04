Invita Rector de la UAT a donar juguetes en el programa Corazón de Niño

Ciudad Victoria, Tamps.

El C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), encabezó la entrega de donativos de la comunidad universitaria y representantes de las diversas secretarías, direcciones y dependencias de la casa de estudios, dentro de la colecta del programa Corazón de Niño “Dona un juguete, gana una sonrisa”.

En el centro de acopio ubicado en el edificio de Rectoría, Guillermo Mendoza manifestó su agradecimiento a los universitarios por sumarse a esta colecta, organizada por la Dirección de Participación Estudiantil de la Secretaría de Comunicación y Difusión de la UAT, y que tiene como propósito entregar juguetes a la población infantil de escasos recursos de nuestra entidad.

Dijo que mediante este programa se busca estrechar los vínculos de la universidad con la sociedad, pues, más allá de hacer entrega de esta donación, se tiene como fin ofrecer simultáneamente diversas actividades recreativas y de entretenimiento que aporten fortaleza y sentimientos positivos a niños y niñas de las diferentes zonas vulnerables.

“Queremos buscar enamorar a esos niños que son los futuros miembros y estudiantes y parte de esta universidad” mencionó.

Hizo extensiva la invitación a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a continuar participando con la donación de juguetes en los centros de acopio que se han ubicado en las diferentes dependencias, facultades, unidades académicas y escuelas de la UAT en las zonas norte, centro y sur del estado.

Por su parte, el Arq. Alberto Ángel Trejo Franco, director de Participación Estudiantil, invitó a estudiantes y personal de cada dependencia educativa de la universidad a participar en la organización de los eventos que se estarán realizando durante la entrega de los juguetes recolectados, la cual prevén realizar el 30 de abril de 2022, Día del Niño y la Niña, en el horario y lugar que cada una de las dependencias de la universidad determine en su momento.

Agregó que la colecta universitaria Corazón de Niño permanecerá abierta hasta el 27 de abril, por lo que se continúa convocando a quienes deseen participar a que realicen su donación de algún juguete, de preferencia no bélico y que no use pilas.