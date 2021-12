Inicia operativo de seguridad de fin de año en Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca entregó este martes 63 nuevas unidades tipo pick up a la Policía Estatal para fortalecer las tareas de vigilancia de la corporación en sitios de interés y destinos, en el marco del inicio del Operativo de Temporada de Fin de Año 2021, desde Reynosa.

«Esto viene a fortalecer aún más el número de patrullas que tenemos disponibles para garantizar la seguridad en las familias de Tamaulipas. Este operativo tiene como propósito garantizar la seguridad de las familias tamaulipecas, nuestros paisanos que estarán visitando a las familias, cruzando por el territorio tamaulipeco”, informó García Cabeza de Vaca.

Y agradeció al “Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México, a la Guardia Nacional, así como también a la Cruz Roja Mexicana aquí también representada, todos uniendo esfuerzos, capacidades, talentos y recursos para seguir fortaleciendo la seguridad. En nuestro Estado no escatimaremos recursos para mantener el Estado de Derecho y garantizar la seguridad de nuestro Estado», declaró.

El mandatario instruyó a las corporaciones estatales a coordinarse con las federales y cuerpos de auxilio para incrementar la vigilancia en las principales zonas comerciales y habitacionales, creación de caravanas de acompañamiento y vigilancia en la movilidad de paisanos, turistas o locales para un tránsito seguro, así como colaboración con policías e instituciones de los estados de Nuevo León y San Luis Potosí, a fin de coadyuvar con las tareas en cada frontera. El operativo en Tamaulipas contempla la distribución de 3 mil 300 elementos y 536 unidades en los 43 municipios.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca también realizó la entrega de equipamiento de vídeo vigilancia al sector empresarial, dando continuidad al Proyecto Comercio Seguro, para mantener un esquema de conexión entre los negocios, el Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5) y los 4 Complejos Estatales.

El objetivo de mantener acercamiento con el sector y atender oportunamente emergencias o situaciones de riesgo emitidas por un botón de pánico que podrán activar los propietarios de cada establecimiento; el proyecto contempla la distribución de 172 cámaras a 43 establecimientos de la frontera que se sumarán a las más de 5 mil instaladas en Tamaulipas.

«Aquellos que se dedican a delinquir al momento de darse cuenta y saber que una cadena de restaurantes o tiendas de conveniencia o de supermercados tiene videocámaras conectadas a C5 no se van a animar créanme no, no se van animar a robar esa tienda pero no solamente es eso imagínense cuántas vidas podemos salvar al poder tener estas videocámaras en las diferentes partes de nuestro estado; Dar a conocer diferentes sectores que se sume a este sistema de videocámaras que nos va a permitir a las autoridades del orden ser mucho más eficientes», destacó el mandatario.

Por su parte, Bladimir Cortez Ramírez, Presidente de la CANIRAC dijo que «con este programa, con este apoyo, vamos a blindar a nuestro restaurantes; le mando un afectuoso saludo señor Gobernador y un agradecimiento, este apoyo lo hemos compartido con el consejo directivo de CANIRAC Nacional y es un apoyo sin precedentes que no se ha superado en todo el país y no nos cansaremos de hacerlo saber, de difundirlo porque estos apoyos son los que nos han ayudado a sortear toda esta situación por la que hemos estado atravesando”.

Durante los eventos de seguridad estuvieron presentes el Fiscal General de Justicia del Estado, Irving Barrios Mojica, el Secretario de Seguridad Pública, José Jorge Ontiveros Molina, el Secretario de Desarrollo Económico, Carlos Alberto García González, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Silvia Maribel Pesina Torres.el Secretario General de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos, el Comandante de la Primera Zona Naval, Vicealmirante Aeronática Naval Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor, José Carlos Vera Vidal; el Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, Jesús Villarreal Cantú.

El Presidente de la CANIRAC en Reynosa, Bladimir Cortéz Ramírez, la titular de la representación regional de la zona norte de la oficina del Gobernador, Blanca Leticia Gutiérrez Garza, además del Vocero de Seguridad, Luis Alberto Rodríguez Juárez y titulares de las corporaciones Angeles Azules TAM, Protección Civil, Ángeles Verdes y Cruz Roja, entre otros.