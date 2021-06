Hace Congreso un llamado a las fuerzas armadas federales para cerrar filas y garantizar seguridad en Tamaulipas

Luego de los lamentables actos terroristas que cobraron la vida de personas inocentes en Reynosa, el Diputado del Grupo Parlamentario de Acción Nacional Mon Marón Manzur, hizo un llamado a las fuerzas armadas federales para cerrar filas con la policía estatal y trabajar por la seguridad de las familias reynosenses y tamaulipecas.

“No abandonen a los ciudadanos, todos estamos llamados a cerrar filas antes que las amenazas suban de nivel y lleven a una desgracia mayor al estado, es momento de trabajar juntos por la seguridad de las y los tamaulipecos”, expresó en la tribuna legislativa.

Puntualizó que los tamaulipecos no quieren regresar a esos momentos de inseguridad donde imperaba el miedo e intranquilidad, lo que queremos es paz para nuestras familias y seres queridos, por eso requerimos que nuestras fuerzas armadas federales trabajen equipo con la policía estatal”.

De acuerdo con el más reciente reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, resaltó que Tamaulipas se encuentra entre las 10 entidades del país con menos delitos de alto impacto.

“Son datos de la federación que demuestran cuánto hemos avanzado en temas de seguridad, los delitos han vendido decreciendo en los últimos años, esto no es obra de la casualidad, es obra de las accione acertadas que desde el 2016 se han aplicado en Tamaulipas”, manifestó.

Sin embargo, el legislador del PAN Mon Marón lamentó el triste acto de terrorismo vivido en Reynosa, “El cual nos duele a todos en el alma y es algo que no puede seguir sucediendo en Tamaulipas”, donde aseguró los únicos que reaccionaron a estos ataques fueron la policía estatal.

“Mi pregunta es dónde quedaron las fuerzas armadas federales ante esta emergencia, por qué no actuaron, acaso tenían órdenes de no meterse, por qué si su cuartel está a tres minutos de los acontecimientos no respondieron cuando es responsabilidad de la federación combatir al crimen organizado, ya que es un delito de fuero federal”, precisó.