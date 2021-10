Fortalecen Gobierno y empresas el dinamismo de la industria manufacturera de Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas.- En gira de trabajo en la ciudad de Reynosa, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sostuvo una reunión de trabajo con los integrantes de INDEX Reynosa, conglomerado de empresas manufactureras de la región, con quienes dialogó y compartió propuestas para continuar fortaleciendo al sector maquilador de Tamaulipas, como uno de los principales generadores de empleo y desarrollo de la entidad.

«El dinamismo que se vive aquí en la frontera hay que vivirlo para entenderlo, es un dinamismo muy grande, lo he vivido, lo entiendo, lo dimensiono, es por eso que no hemos dejado de llevar a cabo políticas públicas que permitan no solamente fortalecer la industria, sino que se vaya incrementando», dijo el Gobernador del Estado.

García Cabeza de Vaca se comprometió a seguir brindando facilidades desde el Gobierno de Tamaulipas para que los sectores productivos puedan continuar recuperándose ante los efectos de la pandemia por COVID-19 y convocó a los industriales a impulsar la generación de riqueza y desarrollo para Tamaulipas.

Tamaulipas ocupa el sexto lugar nacional con el mayor número de establecimientos de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), al contar con más de 400 empresas dedicadas al sector en la entidad.

La IMMEX ocupa en Tamaulipas a un total de 265 mil 893 trabajadores, ubicándose como la quinta entidad del país con más trabajadoras y trabajadores del sector manufactura.

Reynosa concentra el 43 por ciento de los establecimientos manufactureros de Tamaulipas y dan empleo al 55 por ciento del total de los trabajadores, mientras que entre Matamoros y Reynosa ocupan al 78 por ciento de los empleados del sector en la entidad.

Tan solo de octubre de 2016 a julio del presente año, los establecimientos manufactureros de la IMMEX generaron en Tamaulipas 42 mil 370 empleos. Los municipios más dinámicos fueron: Reynosa con 32 650 empleos y Matamoros con 5 970 empleos.

Otros temas abordados por el Gobernador García Cabeza de Vaca y los integrantes de INDEX Reynosa fueron la transición a la operación con energías renovables, infraestructura logística, el ambiente de estabilidad laboral que impera en la entidad, protocolos sanitarios para prevenir contagios en las industrias, cruces internacionales y seguridad pública.