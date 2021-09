Cumple Francisco García Cabeza de Vaca a los trabajadores del Gobierno del Estado.

Septiembre 27 del 2021

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – A fin de dar certeza a las futuras pensiones y jubilaciones de más de 50 mil trabajadores en activo y garantizar la viabilidad financiera del Instituto Tamaulipeco de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca firmó este lunes un convenio con los líderes del SUTSPET, Blanca Guadalupe Valles Rodriguez, del SNTE Rigoberto Guevara Vazquez y el titular del IPSSET, Leonel Salinas Martínez.

Desde el inicio de la administración estatal 2016-2022, el pago de estos conceptos se ha realizado puntualmente por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas al IPSSET; sin embargo en anteriores años se registraron omisiones con esa aportación.

“Cuando inició mi Gobierno di la instrucción clara y precisa de que se abonara a esa deuda. Y si, era una deuda del pasado, de administraciones pasadas, pero tenía mi Gobierno que contribuir a saldar esa deuda porque los trabajadores no tienen la culpa”, puntualizó García Cabeza de Vaca.

“Desde el primer mes de mi Gobierno no se han dejado de pagar esas retenciones que les hacen a las y los trabajadores, a las y los maestros en Tamaulipas, por una sencilla razón: porque ese dinero no es del Gobierno del Estado, es de los trabajadores, es sagrado y se tiene que cuidar”, agregó.

Considerando la acumulación de intereses y la inflación, el monto actual de la deuda del Gobierno de Tamaulipas con el IPSSET asciende a 2 mil 010 millones 865 mil 910 pesos, los cuales serán pagados en un plazo de 8 años a una tasa de interés del 6 por ciento anual, mediante 96 amortizaciones (mensualidades) de 26 millones 425 mil 654 pesos.

El convenio firmado establece y prevé como obligatorio considerar el pago mensual de esta cantidad en el Presupuesto de Egresos del Estado, durante la vigencia del convenio, a fin de garantizar que las próximas administraciones estatales cumplan con el acuerdo y evitar que los trabajadores del Estado padezcan incertidumbre de su patrimonio.

“Este día se concreta una vez más el espíritu responsable y humanista del Gobernador, al celebrar un convenio mediante el cual se realizarán pagos de prestaciones y servicios de seguridad social con la finalidad de regularizar adeudos de administraciones pasadas con el IPSSET. Con este acuerdo termina un periodo de incertidumbre en el SUTSPET y nos enorgullece este hecho que se suma a otros más que el Gobernador ha estado haciendo”, reconoció Blanca Valles Rodríguez, dirigente del Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (SUTSPET).

“Alguien que se hace responsable de lo que no le tocó realizar y del error que no cometió con el dinero de las pensiones de los trabajadores del Estado y que se compromete a dejar plasmado un convenio en el que se obliga a los Gobiernos futuros a restituir ese faltante que indebidamente hicieron a los trabajadores; habla de un ser con características de diplomacia y con sensibilidad social. Acto trascendental, quien no lo quiera ver, que no lo valoren, pero es la garantía perpetua del sistema de los jubilados y las prestaciones sociales de los trabajadores del Estado de Tamaulipas”, dijo Rigoberto Guevara Vázquez, Secretario General de la Sección 30 del SNTE.

En la ceremonia estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos; la secretaria de Finanzas, María de Lourdes Arteaga Reyna; la secretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa; el secretario de Educación, Mario Gómez Monroy; y el secretario de Administración, Jesús Alberto Salazar Anzaldúa.