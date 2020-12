Convoca Salud a mantenerse en casa durante fiestas decembrinas para contener rebrote de Covid-19

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Con un llamado a la sensibilización social para aprovechar la época decembrina y mantenerse en casa, evitar salidas innecesarias, fiestas y posadas, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, advirtió que el aislamiento social será la forma más efectiva para contener un rebrote de COVID-19.

Al presentar el informe sobre el estado actual de la pandemia, la titular de la SST precisó que durante las últimas 24 horas se confirmaron 87 casos y 06 fallecimientos asociados al virus SARS-COV2.

Con ellos la cifra oficial asciende a 36,091 positivos acumulados, de los cuales 31,125 se han recuperado y 3,002 han fallecido.

Molina Gamboa detalló que los nuevos pacientes residen en los siguientes municipios:

Mientras que las defunciones corresponden a:



La funcionaria estatal pidió no relajar las medidas preventivas como el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, mantener la sana distancia, evitar tocarse la cara con las manos sucias, no saludar de mano, abrazo o beso, mantener el control de enfermedades como obesidad, hipertensión o diabetes y no exponer a niños y adultos mayores en la calle o espacios públicos.