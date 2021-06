Congreso del Estado refuerza medidas de salud

Luego de haber sido detectados 9 casos positivos de COVID-19 en el Congreso del Estado, inmediatamente se tomaron medidas para evitar su propagación, acciones que han generado buenos resultados pues desde el pasado jueves no se ha reportado ningún caso nuevo.

Se continúa laborando únicamente con el personal que requiere continuidad en su trabajo, con las medidas sanitarias necesarias para salvaguardar la salud de quienes asisten a guardias.

De forma lamentable y sensible, también se informa que recientemente un trabajador de este Congreso falleció a consecuencia del coronavirus, lo que obliga a reforzar los cuidados en el edificio, aún sin tener certeza de dónde haya contraído el virus, pues no se puede hacer caso omiso a esta irreparable pérdida que reclama a no bajar la guardia.

El Poder Legislativo de Tamaulipas implementó desde el inicio de la pandemia las acciones que exigía la contingencia sanitaria, apegándose a las recomendaciones de la Secretaría de Salud en el Estado, como instalar en la entrada del edificio el tapete sanitizante, la toma de temperatura, portar el cubrebocas, entre otras.

Asimismo, se ha intensificado la desinfección en las diversas áreas del Congreso Local, así como la limpieza de cada espacio, por lo que también se ha restringido la entrada de personas externas en aras de garantizar la salud de quienes acuden a laborar y de las y los visitantes.

La Sexagésima Cuarta Legislatura continúa laborando a través de estas medidas, con lo cual contribuye en fortalecer las acciones para hacer frente al COVID-19 y salvaguardar a todas y todos los tamaulipecos.