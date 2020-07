Confirma Salud 306 nuevos casos de COVID-19 en Tamaulipas

Ciudad Victoria.- Las pruebas PCR analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, confirmaron 306 casos de COVID-19, informó la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa en su actualización sobre la pandemia en Tamaulipas.

Además se registraron 15 nuevos fallecimientos asociados a la enfermedad y a complicaciones graves por obesidad, hipertensión y diabetes, por lo que reiteró el llamado a mantener el control de estos padecimientos.

Con ellos, la cifra oficial asciende a 11,834 positivos acumulados, de los cuales 6,133 se han recuperado y 767 han fallecido.

Los nuevos casos se presentaron en los siguientes municipios:

Municipio Sexo Edad Municipio Sexo Edad Municipio Sexo Edad ALTAMIRA F 27 MATAMOROS F 24 TAMPICO F 21 F 31 F 26 F 24 F 33 F 30 F 27 F 34 F 31 F 28 F 34 F 31 F 28 F 37 F 36 F 31 F 40 F 37 F 31 F 55 F 39 F 31 F 55 F 40 F 33 F 65 F 41 F 34 F 75 F 46 F 34 M 19 F 47 F 41 M 25 F 47 F 41 M 29 F 48 F 42 M 30 F 50 F 45 M 31 F 52 F 45 M 31 F 52 F 48 M 33 F 53 F 49 M 37 F 53 F 50 M 38 F 54 F 51 M 44 F 54 F 56 M 44 F 57 F 57 M 46 F 65 F 64 M 51 F 68 F 65 M 56 F 73 F 67 CIUDAD MADERO F 28 F 84 F 70 F 28 M 30 F 77 F 32 M 32 F 91 F 34 M 34 M 24 F 34 M 34 M 24 F 38 M 37 M 25 F 39 M 43 M 26 F 43 M 43 M 27 F 43 M 44 M 33 F 44 M 46 M 34 F 45 M 49 M 34 F 45 M 57 M 34 F 46 M 59 M 38 F 47 M 64 M 39 F 47 M 72 M 4 F 49 M 79 M 42 F 49 NUEVO LAREDO F 22 M 44 F 55 F 24 M 44 F 56 F 26 M 48 F 63 F 27 M 48 F 66 F 28 M 48 F 69 F 29 M 50 F 76 F 33 M 52 M 22 F 40 M 54 M 30 F 42 M 54 M 31 F 52 M 54 M 34 F 58 M 55 M 35 F 59 M 55 M 35 F 60 M 57 M 36 F 74 M 57 M 38 F 75 M 58 M 38 F 76 M 58 M 40 F 77 M 61 M 41 M 26 M 68 M 41 M 37 M 69 M 45 M 40 M 74 M 56 M 51 VICTORIA F 20 M 58 M 54 F 21 M 58 M 60 F 22 M 63 M 64 F 25 EL MANTE F 34 M 67 F 25 F 38 M 74 F 27 F 38 REYNOSA F 17 F 30 F 49 F 21 F 31 F 59 F 26 F 34 M 28 F 31 F 39 M 39 F 32 F 42 M 52 F 37 F 43 GONZÁLEZ F 46 F 37 F 43 M 47 F 39 F 51 RÍO BRAVO F 30 F 39 F 56 F 49 F 39 F 67 F 58 F 40 F 75 M 25 F 45 M 21 M 29 F 45 M 24 M 35 F 51 M 30 M 49 F 52 M 31 M 51 F 57 M 31 M 70 F 57 M 32 SOTO LA MARINA F 29 F 59 M 37 M 41 F 62 M 40 M 42 F 67 M 40 M 46 F 71 M 42 M 50 F 78 M 43 REYNOSA M 37 F 85 M 44 M 39 F 87 M 46 M 40 M 20 M 47 M 42 M 23 M 47 M 42 M 25 M 49 M 43 M 27 M 54 M 46 M 29 M 57 M 46 M 30 M 59 M 51 M 31 M 63 M 60 M 31 M 89 M 62 M 32 TULA F 40 M 68 M 32 M 28 M 73 M 34 VALLE HERMOSO M 57

Mientras que las defunciones corresponden a:

Municipio Sexo Edad Fecha de Def. Lugar de la defunción ALTAMIRA Femenino 60 16/07/2020 HOSPITAL TEMPORAL COVID-19 MANTE ALTAMIRA Masculino 62 16/07/2020 HG HOSPITAL GENERAL ALTAMIRA DR RODOLFO TORRE CANTU NUEVO LAREDO Masculino 55 13/07/2020 DOMICILIO PARTICULAR NUEVO LAREDO Masculino 67 12/07/2020 DOMICILIO PARTICULAR NUEVO LAREDO Femenino 47 12/07/2020 HGZ 11 NUEVO LAREDO ALTAMIRA Masculino 42 12/07/2020 HG HOSPITAL GENERAL ALTAMIRA DR RODOLFO TORRE CANTU JAUMAVE Masculino 64 11/07/2020 HI HOSP INTEGRAL JAUMAVE REYNOSA Masculino 63 09/07/2020 HOSPITAL REGIONAL PEMEX REYNOSA REYNOSA Femenino 77 05/07/2020 HGZ 15 CD. REYNOSA REYNOSA Masculino 59 04/07/2020 HG HOSPITAL GENERAL REYNOSA REYNOSA Masculino 40 03/07/2020 HOSPITAL TEMPORAL COVID-19 REYNOSA REYNOSA Masculino 60 02/07/2020 HGR 270 REYNOSA REYNOSA Femenino 48 02/07/2020 HG HOSPITAL GENERAL REYNOSA REYNOSA Masculino 68 30/06/2020 HGR 270 REYNOSA REYNOSA Femenino 32 29/06/2020 HGR 270 REYNOSA

Molina Gamboa insistió en evitar salidas de casa no esenciales, utilizar cubrebocas, mantener la sana distancia y extremar las medidas de higiene para disminuir contagios y evitar mayor número de defunciones.

SST- 263-2020

Julio 17 de 2020

