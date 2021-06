Con entrega de aparatos electrónicos fortalece SNTE educación de niños y niñas

Como parte del programa de apoyo a los estudiantes y con el fin de evitar la deserción escolar, alumnos destacados del Municipio de Nuevo Laredo recibieron aparatos electrónicos dentro del programa “Quédate en casa, quédate en clase” que promueve el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

El Secretario General de la Sección 30 en Tamaulipas, José Rigoberto Guevara Vázquez destacó que con este programa de trabajo se busca fortalecer la educación de las niñas niños y jóvenes de los distintos niveles educativos del estado, sobre todo para que no abandonen sus sueños en estos tiempos de educación a distancia.

Dijo que existe una serie de carencias en las distintas zonas del estado, en donde el problema constante es la falta de internet para que los menores de edad se conecten a su clase aun cuando la labor del maestro es digna de reconocerse, porque algunos de ellos realizan labores extraordinarias para motivar a sus alumnos con el fin de que continúen con sus estudios.

Acompañado de los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional y los responsables de la organización sindical en Nuevo Laredo, Guevara Vázquez, refrendó su compromiso de seguir apoyando a la niñez y la juventud a través de este programa impulsado por el Mtro. Alfonso Cepeda Salas desde en SNTE nacional, para enfrentar las consecuencias y afectación causado por el COVID-19.

“Hoy tengo el privilegio de dirigirme antes ustedes, a nombre de mis compañeros que hoy recibimos un equipo electrónico y de comunicación para agradecerle al Maestro Alfonso Cepeda Salas por su visión al implementar a nivel nacional el programa Quédate en casa, quédate en clase 2020-2021, que a través de la Sección 30 que atinadamente dirige José Rigoberto Guevara Vázquez, se hizo posible que estos beneficios llegaran a nosotros para recibir la educación desde nuestras casas y así salvaguardar nuestra salud y la de nuestra familias”, dijo Juan Félix Buentello Herrera, alumno de la secundaria numero 3 Dr. Belisario Domínguez.

En su vista de trabajo, el Secretario General de la Sección 30 del SNTE realizó una reunión con los secretarios generales encabezados los secretarios de organización Cecilia Robles Riestra, Jaime Ramos Salinas, y la maestra Martha Elvia García Monsiváis para conocer, atender y resolver la problemática que enfrentan los trabajadores de la educación esta zona del Estado.

Convocó a los docentes a seguir trabajando por esta organización sindical “no permitamos que los de afuera quieran venirnos a mandar, no permitamos que otros protagonistas confundan y jueguen con la inteligencia de los maestros, primero que se vayan a trabajar a la sección y se expongan por ustedes, que no solo busquen reflector, que demuestren con hechos, no con un selfie, el sindicato es serio, es una institución que merece respeto”, concluyó.