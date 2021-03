Asegura Gobernador Francisco Cabeza de Vaca que acusaciones en su contra son mentiras para desviar la atención de los problemas nacionales

Cd. Victoria, Tam.- Tras la marcha ciudadana convocada para respaldar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el mandatario tamaulipeco agradeció las muestras de apoyo de las familias, sectores productivos y sociales de la entidad, a quienes aseguró que no se rendirá y que continuará luchando por lo que corresponde a Tamaulipas y sus familias.

“Ante las embestidas del Gobierno Federal yo les digo a ustedes: me podrán seguir atacando, difamando, calumniando pero que sepan bien que aquí nadie se rinde, vamos a demostrar de qué estamos hechos en Tamaulipas. Llevo a mi estado y a México en el corazón y voy a seguir luchando por Tamaulipas y por mi gente, vamos a seguir dando la batalla por este gran estado”, dijo García Cabeza de Vaca.

En la marcha participaron miles de personas, quienes se trasladaron desde el Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria, hasta la Plaza Juárez, frente a Palacio de Gobierno. Desde la escalinata del edificio, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dirigió un mensaje, acompañado por su esposa Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, hijas e hijos, además de líderes de cámaras empresariales, del sector obrero, de asociaciones civiles y religiosas, diputados federales y locales, senadores, alcaldesas y alcaldes del Estado.

García Cabeza de Vaca explicó que las acusaciones en su contra son mentira y fueron creadas para desviar la atención de los verdaderos problemas nacionales, que el Gobierno Federal fabricó los supuestos delitos y que es objeto de una persecución política diseñada desde Palacio Nacional.

“Aquí no hay casualidades. Condeno que se me inventen delitos por exigir lo que a corresponde por derecho a Tamaulipas. Y si hay un delito del que me puedan y quieran señalar, ese delito es simplemente no haberme sometido ante ese Gobierno Federal, ni hoy, ni mañana, ni nunca”, acotó.

Aseguró que se le persigue porque Tamaulipas ha destacado a nivel nacional gracias a las políticas públicas implementadas por el Gobierno Estatal, las cuales han dado resultados positivos en materia de seguridad, energías limpias, confianza para la inversión, acciones sociales, control de la pandemia y por el hecho de evidenciar a la Comisión Federal de Electricidad por presentar un documento apócrifo del Gobierno de Tamaulipas para justificar el mega apagón que dejó sin servicio a más de 10 millones de usuarios.

“Yo no miento, no robo y no traiciono. Están preocupados (el Gobierno Federal) porque el pueblo de México se está dando cuenta que quienes mienten, roban y traicionan son ellos”, sentenció.

Convocó a las familias y sectores productivos a no rendirse y a continuar demostrando la grandeza de Tamaulipas, para garantizar a las nuevas generaciones un Tamaulipas y un México de libertades.

En los alrededores de la ruta por donde se trasladó el contingente y del Palacio de Gobierno fueron instalados filtros sanitarios, en los que se llevó a cabo toma de temperatura, se entregaron cubrebocas y gel antibacterial.