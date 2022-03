Victoria se lleva el estatal de Box

Ciudad Victoria.- Luego de 86 combates y más de 130 pugilistas de todo el estado, la capital tamaulipeca se queda con el título de “Rey Absoluto” del estatal de boxeo, evento celebrado del 4 al 6 de marzo en el Polideportivo de Tampico.

Sin contar con apoyo y con la incertidumbre de si podrán asistir al regional que se celebrará en Saltillo, Coahuila, los pugilistas siguen dando frutos, donde la Academia Boxeo Total sumó tres oros y dos platas de la mano de su entrenador Manuel Perea y el auxiliar Manuel Sifuentes; mientras que, el Club Maquinita se llevó dos oros con Ismael Castillo y su hijo de auxiliar, por su parte Barrón Team obtuvo una medalla de oro y una de plata al mando de Omar Barrón, para cerrar con una más del entrenador Fidel García del gimnasio de la Villa olímpica, para un total de 7 preseas áureas.

El medallero finalizó de la siguiente manera:

Victoria 7

Matamoros 6

Reynosa 6

Tampico 3

Madero 3

Nuevo Laredo 1

Miguel Alemán 1

Altamira 1

Cabe señalar que, existe incertidumbre entre los pugilistas tamaulipecos por la falta de apoyos para viajar a sus sedes del regional, aunque señalaron que “no sabemos si se contarán con los recursos para zapatillas dignas combate, ya no tener que estar remendando las rotas y uniformes oficiales, no los repetidos que ya no les quedan a los muchachos, así como uniforme de identidad, ya que no se nos da, al tener de años anteriores, tenemos muchas carencias, buscaremos apoyo en la sociedad para poder asistir, para el transporte, comidas y hospedaje de los muchachos y entrenadores, pediremos en la calle de ser necesario, esto sino llega el recurso, no tenemos tiempo, nos tendremos que preparar”, concluyó el entrenador de Victoria.