Victorenses participan en la Quinta fecha del Nacional de Ciclismo de Montaña

Osmar De Los Santos

Ciudad Victoria.- Este pasado domingo, un grupo de victorenses participaron en la Quinta fecha del Nacional de Ciclismo de Montaña celebrada en Mazatlán, Sinaloa.

Los equipos de Victoria llamados Maniac’s y Ava Mr Bike, dieron guerra en una de las competencias más duras dentro del ciclismo de montaña del país, obteniendo buenos resultados rumbo a los juegos nacionales CONADE.

Los victorenses Gerardo Aguilera, Héctor Méndez, Iván García y Aldair Aguilar participaron en la categoría ‘’Expertos Sub 23’’ enfrentándose contra los mejores de México, consiguiendo buenos resultados.

Dicha competencia se celebró en la pista ‘’Bitachi’’, donde tuvieron que dar 5 vueltas al circuito para poder ganar un lugar en el podio.

Gerardo Aguilera fue el victorense más destacado dentro de esta jerarquía, terminando en el lugar 15 consiguiendo un promedio de 21:18 minutos por vuelta.

Aguilera comentó para Extremo Deportivo su sentir en esta participación:

‘’Me sentí cómodo ya que estaba en mi clima, y en mi altura, ya estamos acostumbrados a los calores y a la humedad, entonces pues no fue problema, aún que la pista estaba muy exigente si me peso un poco físicamente y mentalmente, pero gracias a dios se logró terminar y me siento muy contento con mi resultado ya que en fechas anteriores había obtenido el lugar 24 y ahora con base a entrenamientos y dedicación se logró la posición 15’’, concluyó.