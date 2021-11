Un “Diablo”… Hecho en Tamaulipas

El Cielo, Gómez Farías.- Empezando desde abajo, “picando piedra”, y convencido de que los sueños se pueden cumplir, el tamaulipeco Raúl “Diablo Mayor” Gómez, de la Delegación Magdalena Contreras, ha demostrado que en Tamaulipas el talento deportivo se lleva en la sangre.

Nacido en el municipio de Xicoténcatl, pero adoptado por la Ciudad de México (CDMX), Raúl Gómez, Head Coach de uno de los principales pioneros del Tochito Flag en México y fundador de los Diablitos de la Magdalena Contreras, actual Campeón del Mundial de la IFAF, ha puesto en alto no solo el nombre de México, sino de Tamaulipas a nivel Internacional, al conquistar el mundial de Tokio, Japón en el 2019 (último torneo que se disputó en la IFAF a causa de la pandemia del Covid-19).

“Ser tamaulipeco ha marcado mi vida, no descartó pasar los últimos años de mi vida en mi tierra, es un Estado que amo, que me encanta, mi gente, mi familia”.

Entrevistado en su visita al torneo de Tochito Flag, Cielo Bowl, el cual se desarrolló en el municipio de Gómez Farías, Tamaulipas, el tamaulipeco se mostró contento en regresar a su tierra, “esta padrísimo regresar a Tamaulipas y más a un torneo del deporte que me encanta que es el Tochito Flag, traje a mi familia, mi esposa y mi hija, para que vean lo bello que es mi Estado, a este excelente torneo”.

¿Cómo llegó el “Diablo Mayor” al CDMX?

“(Con mirada cristalina y con una voz cortante) como todas las familias de provincia, en su momento viven situaciones complicadas, en mi caso mi mamá las pasó cuando yo estaba en la Primaria, tuvimos que irnos de Xicoténcatl, para buscar una mejor oportunidad de vida, fue una decisión difícil para mi madre, ya que aquí tenemos a nuestra familia, como puedes ver es lo más importante para uno hoy en día”.

¿Cómo nacen Los Diablitos de la Magdalena Contreras?

“Fue muy curioso su nacimiento la verdad… cuando entramos al torneo de NFL tochito metí como nombre a la Secundaria 312, escuela que se encuentra en la delegación Magdalena Contreras, y me dijeron en el registro, no es que tienen que tener un nombre, entonces una vez yo entrenando en el patio de la escuela, te estoy hablando de la “prehistoria”, cuando apenas se estaba creando el tochito en México, yo iba caminando con mis alumnos, y en aquel entonces la directora de la escuela se expresa “¡aaaayyy!, ¡ahí viene el “profe” y sus “diablillos”!”, y yo solo le dije a la maestra, entonces los niños empezaron a reírse entre ellos diciendo, que los diablillos, entonces fue ahí cuando me di cuenta que el nombre del equipo debería ser Los Diablitos, se lo consulté en ese momento a los alumnos y con una inocencia me dijeron, ¡Somos Los Diablitos!, y desde ese momento nació el nombre y una gran familia, que tiene ya 23 años”.

Reconoció que los colores que actualmente utiliza el equipo como es el rojo y el negro, son los colores de la CDMX, es por ello que cada vez que viajan a diversos torneos fuera ya sea de la capital mexicana, así como en el extranjero, portan orgullosamente sus colores.

“La verdad, son colores muy bonitos que los muchachos han adoptado como propios”.

-¿Quiénes son Los Diablitos?-

“Son jóvenes de escuelas públicas, donde a veces vivimos en un país donde la desigualdad económica o material influye, y es que actualmente nos encontramos en una zona del Distrito Federal (ahora CDMX), media-baja, yo creo que por eso es muy importante, reconocer cada esfuerzo que se hace, para que este equipo sea de los mejores del país”.

Y es que actualmente el equipo de Los Diablitos, es el equipo más ganador de la modalidad IFAF (Federación Internacional de Fútbol Americano), ya que se tienen 23 años de recorrido, al mando del Head Coach Raúl Gómez.

Añadió “somos de los pioneros en lo que es la NFL tochito, tenemos ya una gran trayectoria, jugamos un Mundial en Berlín, Alemania, quedamos en tercer lugar, otro en Nuevo Orleans, Luisiana, Estados Unidos, en lo que respecta a los mundiales NFL, primer lugar en Tokio, Japón y otra en la CDMX”.

-¿Los Diablitos, tienen casa?-

“Claro que sí (con una sonrisa de oreja a oreja), nos ha costado mucho lograr tener casa, nosotros siempre hemos representado a la Delegación Magdalena Contreras, al principio entrenábamos en una cancha de usos múltiples que se encontraba ahí, con los problemas de la calle, que son las adicciones que se viven entre los jóvenes, y para asistir a un mundial la alcaldía de la ciudad nos abrió de un Deportivo empastado, que es exclusivamente para la Casa de los Diablitos, hoy en día tenemos un emparrillado de 50 yardas de pasto sintético, bardeada con el uso exclusivo del tochito, no se juega nada más que tochito y ahí es donde es la casa de los Diablitos, en un solar que no era nada, que era un baldío un terreno, siendo esto un gran logro no solo para el equipo sino para el Tochito en México.

-¿Por qué Tochito Flag?-

“Sabes que hoy en día es complicado mantenernos fuera de las adicciones, de pandillas y sabemos que es complicado que el adolescente no incursione en estos malos hábitos, pero el Tochito Flag te da disciplina, te da valores y buenas armas para hacer algo bueno en tu vida”.

Agregó, “actualmente el “tocho” Flag está viviendo un ¡boom! aquí en México, ya que en todos lados se está jugando, y se están jugando como se juega en el mundial, de centrar por abajo, pases así frontales, si no hay un ¡boom! en el país, vean aquí la prueba (Cielo Bowl), donde antes no creías que habría un torneo de “tocho” se realiza, es importante promocionar el (tochito) flag, pero también promocionar lo bello que es practicar este deporte en un escenario como es este en medio de la naturaleza, y como no practicar este deporte que muchas cosas me ha dado”, concluyó.