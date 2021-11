Titanes manda en la ‘Champions’ Femenil

Ciudad Victoria.- Aún sin jugar esta semana por descanso, la escuadra de Titanes continúa con el liderato del grupo A tras cuatro jornadas disputadas, al sumar 8 unidades producto de dos partidos ganados y dos empates, manteniendo un buen paso.

Abajo la sigue La Casa de la Belleza con cinco puntos, Soccer Training y Fuerza Naranja empatan con cuatro y sin poder sumar continua Galácticas FC con cero unidades.

En lo que corresponde del Grupo B, Correcaminos Femenil y el Deportivo Martínez empatan en la cima con siete puntos cada una, en el tercer sitio esta ubicada Lomas Victoria con seis unidades.

En la parte baja Órices Bernal suma tres puntos de una primera victoria y en el fondo CEFFART con cero.

Rol de la Fecha #5

CEFFART vs Deportivo Martínez el jueves a las 17:00 horas

Soccer Training vs Casa de la Belleza el viernes a las 19:00 horas

Fuerza Naranja vs Galácticas el viernes a las 20:00 horas

Órices Bernal vs Correcaminos Femenil el sábado a las 10:00 horas