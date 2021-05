Tepatitlán FC: De sufrir en Tercera División a buscar la Final en la Liga de Expansión

En junio del 2020, el Tepatitlán FC inició el proceso y cumplimiento de los requisitos para formar parte de la nueva Liga de Expansión, siendo uno de los dos equipos que ingresaron a este torneo procedentes de la Liga Premier, o tercera división del futbol mexicano.

Apenas diez meses después, el cuadro tapatío se encuentra en la antesala de una Final del nuevo torneo, en el cual compite con 11 equipos que ya estaban en la División de Ascenso, dos franquicias nuevas (Morelia y Cancún) y dos filiales respaldadas por Chivas y Pumas.

¿Cuál ha sido la clave del éxito?

¿Pero cómo es que el Tepatitlán FC logró ese meteórico ascenso deportivo? Víctor Flores Cosío, presidente del equipo de Jalisco, explicó en entrevista la forma en que se fincó este logro.

“El equipo fue planificado para buscar un lugar en la Liga de Ascenso, hace dos años que se reforzó y hoy está dando frutos estando en una Semifinal contra un rival como Zacatecas que tiene toda la experiencia”, dijo en entrevista telefónica

El directivo apuntó que parte del éxito que han tenido en esta temporada ha sido la experiencia y las relaciones que lograron cuando encabezaron el proyecto del Atlas.

Eso, dijo, les permitió traer jugadores y armar una plantilla con futbolistas que en otro momento no hubieran podido contratar.

“Tenemos experiencia, la experiencia de Primera División; fui propietario de un club y eso nos facilitó muchos jugadores que tuvieron confianza en nosotros y eso fue lo que los sedujo para participar en el proyecto”, agregó.

“Las relaciones de tantos años nos ayudaron para conseguir jugadores que en otro momento no hubiéramos podido concretar”.

La idea de estar en Primera División

Respecto a la ilusión por pisar la Primera División, la cual por el momento no está abierta para los equipos de la Liga de Expansión, Flores Cosió señaló que son realistas, y aunque no pierden la esperanza, en la actualidad no están preparados para la máxima categoría.

“No podemos descartarlo, pero tenemos que ser muy realistas, en este momento no estamos preparados para una Primera División, pero esta liga nos viene bien para seguir creciendo con ella y con la afición.

“En este sentido estaremos unos años en espera de que se active la posibilidad de ascender y en su momento ver que requerimientos necesitamos para estar en Primera”, concluyó.