Tata Martino se enfoca en las Eliminatorias antes del ajetreo de partidos

A pesar de que la Selección Mexicana tendrá varios compromisos amistosos y oficiales, Gerardo Martino prefiere enfocarse en los juegos de eliminatoria contra Jamaica, Costa Rica y Panamá que se jugarán entre enero y febrero de 2022.

“La mayor preocupación que tenemos para enero y marzo son las eliminatorias; después tendremos un verano con muchos partidos en Estados Unidos y habrá más cerca del Mundial. Si acaso habrá alguno en Europa antes del Mundial, pero la mente está puesta en los tres juegos de enero y tres de marzo”, dijo en conferencia de prensa.

Para el juego contra Chile, el Tata Martino convocó a varios jugadores jóvenes a los cuales desea ver para tener un panorama más amplio de futbolistas para lo que resta de la eliminatoria.

“Siempre hay un grupo de futbolistas jóvenes, la respuesta es inmejorable. Los tres están dentro del grupo, algunos jugadores podrán tener buena participación, y nos deja sensaciones buenas sobre el futuro de los tres (Araujo, Galdames y Flores)”.

Marcelo Flores despierta ilusión

De la plantilla de jugadores que tiene el Tata disponibles para este encuentro, el más joven es Marcelo Flores, jugador de 19 años de edad que ya fue visto por la afición mexicana en el cuadrangular del Tri Sub20 en Celaya.

“Marcelo despierta esa ilusión de ser un futbolista desfachatado, que busca jugadas distintas, pero también es muy joven y no se le pueden cargar cosas. Tenemos la ilusión de que siga en Selección, pero hay que tener calma”. “Estar o no en la Selección no es una cuestión de edad, sino de cómo hagan las cosas en sus clubes, lo que nos permitirá tomar una decisión”.​