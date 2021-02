¡Sigue el apoyo!… arman cuadrangular en Colopo para Vaquero

Osmar De Los Santos

Ciudad Victoria.- Con la reanudación del deporte en la capital del estado, celebrarán un cuadrangular en la cancha del Colopo en apoyo para Manuel ‘’Vaquero’’ González.

Así lo dio a conocer el Presidente de la liga de este sector Felipe Galván a través de la plataforma de Facebook, donde sorteó a los 16 equipos para dar inicio al cuadrangular.

Dicho certamen será a eliminación directa; además, remarcó que las escuadras no deben de llevar porra y los jugadores que estén en la banca deben portar cubrebocas y establecer su sana distancias.

También llevará acabo las medidas establecidas por la Secretaría de Salud con gel antibacterial y termómetro para medir la temperatura.

Estos son los horarios a disputar el próximo domingo 21 de febrero:

La Pandilla vs Tronquinhos a las 8:00 horas.

Deportivo Olvera vs Deportivo Gogogol a las 9:00 horas.

Atlético Comunicación vs Estación Azul a las 10:00 horas.

Deportivo Elvia vs Deportivo Luis Guevara a las 11:00 horas.

Deportivo Samano vs Fantasmas a las 12:00 horas.

Minisuper Guby vs Radikales a las 13:00 horas.

Deportivo Carpi vs Deportivo Soto a las 14:00 horas.

Colenca vs Framboyanes a las 15:00 horas.