Se viene la J5 en la Liga “Nosotras También”

Ciudad Victoria.- Bajo un clima europeo, es como este sábado se estará jugando la quinta jornada del torneo Femenil “Nosotras También”.

El campo del antiguo Rastro Municipal será el escenario de estos encuentros que buscan poco a poco definir los puestos en la tabla.

Entre los duelos a destacar esta el de la escuadra invicta de Fundador de Jorge “Mago” Alvizo ante Fuerza Naranja, que ha dado la sorpresa siendo una de los equipos con más peligro en el ataque. Dicho partido se celebrará a las 12 del medio día.

Las actuales monarcas, Deportivo Morales Martínez se medirán ante Rhinos FC, que no han tenido un buen desempeño buscando dar un susto a las Reinas de este certamen. Partido que se disputará a las 15:00 horas.

Rol completo

– Lomas vs Pollanco FC a las 9:00 horas

– Órices Bernal vs Barrientos a las 10:00 horas

– Santa Engracia vs Correcaminos Femenil a las 11:00 horas

– Fundador vs Fuerza Naranja a las 12 del medio día

– La Casa de la Belleza vs Deportivo Osiel a las 13:00 horas

– Deportivo Morales Martínez vs Rhinos FC a las 15:00 horas

– Deportivo Zuleible vs Rebaño a las 16:00 horas