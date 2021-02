Se enfoca Bryan Salazar en mundial de China

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria.- El taekwondoín tamaulipeco, Bryan Salazar anunció que a pesar de que el Mundial de Taekwondo en China, aún no tiene sede, ni fecha, la Selección Mexicana continúa con su proceso de preparación en Guadalajara, Jalisco.

“Nos encontramos ahorita concentrados en Jalisco, con los taekwondoínes que ya tienen su boleto asegurado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, sabemos que este Mundial es importante para todos los que logramos nuestro pase, el cual nos da puntos para el ranqueo Mundial, es por ello que nos encontramos enfocados en eso”.

-¿Tienes posibilidades de JO 2021?-

“Mira no te podría decir aún, sé que la plaza aún no tiene nombre, pero yo ahorita me encuentro enfocado en lo que es el Mundial en China, esto a pesar de que no se tiene fecha aún”.

Expresó que ahorita que ha sido un año un poco complicado por el tema de la pandemia, “pues al principio desesperado al no saber hasta cuando tendríamos una competencia al estar solo entrenando era todo inseguro, pero ahora con la vacuna ya se ven las cosas más claras y competencias más próximas”.

Detalló que a pesar de que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, anunciará que CONADE no tendrá que comprar sus propias vacunas, sino el gobierno federal las distribuiría, a ellos aún no los vacunan, por lo que están a la espera.

“Seguimos a la espera de la vacuna, pero a pesar de ello nosotros no dejamos de entrenar, para estar preparados para cuando las competencias se reactiven”.