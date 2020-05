Rubén Hernández, joya del Tri que quiere robar Estados Unidos

El atacante mexicano de apenas 17 años Rubén Hernández, quien se encuentra militando en los Gallos Blancos de Querétaro y la pasada temporada logró 17 goles jugando para los Xolos de Tijuana; es decir, el todavía campeón de goleo Sub 17 tiene doble nacionalidad y la pandemia del Coronavirus (COVID-19) evitó que reportara con la Selección de Estados Unidos apenas en este mes de marzo del 2020.

“Sólo he ido a la Selección de Estados Unidos sub 17 y en esta fecha FIFA iba a ir con la sub 19 a una gira en España, pero se canceló todo por el coronavirus”, comentó Rubén Hernández para la cadena ESPN, con lo que confirmó sus pasos hacia el equipo de las Barras y las Estrellas.

Hernández pertenece al equipo de Tijuana, es oriundo de Nayarit, México, pero tiene doble nacionalidad gracias a su madre, quien nació en territorio estadounidense. En el torneo Apertura 2019 se despachó con 17 anotaciones jugando para el cuadro fronterizo y en el actual llevaba cuatro goles dentro de la Sub 17 de Gallos.

“Tengo la oportunidad de jugar en ambas selecciones porque nací en México y mi mamá en Estados Unidos”, comenta. “He hablado con la Selección de México, dicen que me están dando seguimiento, pero aún no tengo alguna convocatoria”, reconoce el atacante.

De esta forma, Hernández sería otra de las joyas que Estados Unidos le quitaría a México, quien no ha tomado en cuenta al joven delantero al momento para alguna categoría dentro de la Selección Mexicana, con lo que estaría cerca de tomar una decisión a pesar de su corta edad.