Reconoce Correcaminos a la “Güera Moctezuma”

Ciudad Victoria, Tam. – El Presidente del Club Correcaminos Miguel Mansur Pedraza entregó un merecido reconocimiento a la señora Bernarda Aguilar Mines como una de las grandes aficionadas del equipo a través de la historia.

Fue precisamente en su negocio denominado “Taquería Correcaminos” de esta ciudad dónde Bernarda Aguilar mejor conocida como la “Güera Moctezuma” recibió dicho reconocimiento por su apoyo y lealtad a través de los años.

Sobre su sentir de este reconocimiento Bernarda Aguilar mencionó: “Agradecerle al señor presidente que se digna y que tenga el honor de recibirlo aqui , no es la primera vez desde que se hizo cargo del equipo me ha tomado mucho en cuenta, este reconocimiento merecido me da tanta alegría tenerlo, siento mucha emoción, siento que estoy presente ahí en el estadio o cualquier parte de donde esta el equipo”.

Sobre el apoyo en el futuro del equipo dijo; “si nos gusta el fútbol el torneo como se llame es lo de menos ahí estaremos para echarles porras. Es todo mi mundo, en mi única diversión, yo no salgo a ninguna fiesta a ninguna boda, nada más que yo sepa que juega el Correcaminos, si por razón yo no pueda ir al estadio que por el mal tiempo, que por lo que sea en la tele no me lo pierdo”.

En cuanto a las acciones sociales que ha realizado el club, Bernarda Aguilar comentó: “supe que estaban haciendo un servicio social en el estadio, de hecho les mandé dos veces mercancía con un muchacho de ahí del barrio y que bueno la labor que hicieron para la gente que lo necesita y que orgullo saber que un equipo es humilde, porque están dónde más lo necesitan y nunca se había visto esto hasta que llegó este presidente, porque él tiene mucho que ver con todo esto”, concluyó la destacada aficionada victorense.