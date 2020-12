Que entre al portal de Transparencia pero que no se base en un video de redes sociales: CFA

Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria.- En el marco de la convocatoria al Premio Municipal del Deporte 2020, el Director del INDE Tamaulipas, Carlos Fernández Altamirano, fue abordado acerca de los ataques emitidos por el diputado de Morena Ulises Martínez Trejo, quién lo acusa de actos de corrupción.

“Yo le he reiterado al Diputado que se hable con conocimiento de causa, le he recomendado que asista al Instituto del Deporte, y si quiere que yo asista con él, lo haga de manera formal, no es producto de la casualidad los resultados que Tamaulipas ha obtenido”, expresó Fernández Altamirano.

Agregó, “si ve alguna anomalía, que entre al portal de transparencia o que venga directamente o verifique con algunos de los beneficiarios, los nombres están en el portal de transparencia, él los puede agarrar y preguntarle de manera directa a cada uno de ellos, pero que no se base en un video que vio en redes sociales donde prácticamente se está difamando el trabajo del Instituto del Deporte, de su equipo de trabajo, de los deportistas, de las Asociaciones y de los padres de familia que han hecho un esfuerzo muy grande”, recalcó.

El Director del INDE fue claro en señalar que “a pesar de los recortes presupuestales que él ha promovido, que él ha impulsado a través de la bancada de Morena, que vea como los deportistas siguen entrenando y siguen representando de la mejor manera a Tamaulipas”.

Cabe señalar que Tamaulipas continúa formando parte del top ten del deporte nacional, por los resultados en la última Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil.

“Yo lo invito a que venga al Instituto del Deporte y se entere que es lo que se hace en beneficio de los deportistas Tamaulipecos”, concluyó.