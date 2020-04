«Prefiero nunca más jugar que irme a las Chivas»: Paul Aguilar

Si bien todavía tiene contrato con el América hasta el 31 de diciembre de este año, y el club está buscando negociar su continuidad, el defensor Paul Aguilar mostró su lado más honesto en entrevista con TUDN, donde fue interrogado por la hija del entrenador Miguel Herrera, Mishelle, en el programa Vamos América.

El capitán azulcrema participó en la sección de 15 preguntas, donde debía elegir entre dos opciones para responder una pregunta, y cuando la Pioja le preguntó si prefería «jugar en las Chivas o nunca más jugar, ni una cascarita», respondió enfático «nunca más jugar», generando la reacción de la entrevistadora.

Al momento de consultarle si prefería llegar a una final con las Águilas o jugar una Copa del Mundo, expresó con honestidad que «ir a un Mundial, porque ahí van los mejores jugadores de un país, y es uno cada cuatro años, me parece que ahí se enfrentan los mejores y para cualquier jugador de futbol, estar en un Mundial es lo mejor».

Sin embargo, cuando le preguntaron si elegía como su mejor entrenador al Piojo o Enrique Meza, Aguilar reculó y aseguró que «esa pregunta no te la voy a contestar», y agregó que «Ojitos Meza fue una persona que me ayudó mucho al principio de mi carrera, y el profe Miguel me ayudó a consolidar mi carrera, me ayuda en varias situaciones personales, cómo comportarse dentro y fuera del grupo».

«Cada uno tiene distintas cosas tácticas, no tantas distintas sí, pero me quedo con los dos y ahí sí que no me voy a quedar con uno», finalizó Paul, a lo que Mishelle señaló que había una persona cerca suyo estaban haciendo «señales obscenas», lo que provocó la risa del jugador.