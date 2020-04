Peleadora de MMA somete a delincuente acosador

María Ribeiro, peleadora de Brave CF, se convirtió en héroe cuando intentaba abastecerse de víveres por el confinamiento de coronavirus en Brasil.

En ese sentido, Ribeiro sometió a un delincuente en las calles luego que el individuo les enseñara los genitales a ella y su acompañante.

Según la versión de Ribeiro, el acosador quiso escapar pero fue perseguido por la peleadora, quien lo sometió para retenerlo hasta la llegada de la policía ante el temor que el hombre hiciera lo mismo frente a los niños que viven en el área de Sinop, Mato Grosso.

“Entreno en Curitiba (sur de Brasil), pero decidí volver a casa para ponerme en cuarentena con mi familia”, explicó María de acuerdo a un comunicado emitido por Brave CF.

“Mi cuñada y yo nos estábamos preparando para ir a la tienda de comestibles cuando un hombre se bajó de su bicicleta y comenzó a exponerse, haciendo gestos. Le regañamos, pero no fue suficiente. Luego, salió corriendo y decidimos detenerlo. Tengo hijos, sobrinas y sobrinos en mi familia, mi vecindario es muy amigable para los niños. Tener a este tipo suelto no era bueno”.

“Lo alcancé y luché contra él, lo mantuve allí. Desafortunadamente para él yo soy una peleadora y sé exactamente qué hacer en estas situaciones. Intentó salir de eso, diciendo que tenía algo de carne en sus pantalones, pero tenemos testigos. No puedo imaginar cuántas mujeres pasan por algo como esto a diario, y también lo hice por ellas. No me sentiría en paz conmigo mismo si no hubiera tratado de atraparlo. Después de alcanzarlo, hubo una pequeña conmoción y las mujeres aquí en Sinop me estaban animando. Recibí tantos mensajes de mujeres en mis redes sociales. Se siente genial saber que este idiota no se salió con la suya”.

Cabe señalar, que curiosamente Ribeiro es conocida como la Mujer Maravilla por su afición a los cómics.

“Amo a la Mujer Maravilla porque es esa jefa que se hace cargo y eso es lo que hice en esa situación”, sentenció. “Me gusta pensar que soy un poco como ella, y me sentí empoderada de poder ayudar a derribar a un criminal como lo hubiera hecho el personaje”.