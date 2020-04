‘Pacto de Caballeros’ casi acaba con carrera de Torrado

Durante su carrera, Gerardo Torrado destacó con los Pumas, Cruz Azul y la Selección Mexicana. Sin embargo, la carrera del mediocampista pudo terminar cuando estuvo en España, debido al famoso ‘Pacto de Caballeros’.

En entrevista con el diario Récord, Torrado recordó cómo tuvo que picar piedra para continuar su carrera en España, lo que le dejó una buena experiencia, ya que tuvo que pedir que le dieran oportunidad.

“Llegué picando piedra al Tenerife, no me fueron a buscar. Llegué a pedir una prueba para poder jugar en el fútbol europeo” y respecto al Polideportivo Ejido señaló que gracias a ellos pudo continuar su carrera.

“Estoy agradecido porque se pudo haber truncado ahí mi carrera por el ‘Pacto de Caballeros’Ellos me abrieron las puertas para que pudiera seguir jugando y eso me catapultó para luego ficha por el Sevilla y terminar mi aventura europea en el Racing de Santander” declaró.

“Fue difícil darle la vuelta a todo y buscar un equipo que confiara en mi; seguir trabajando a pesar de que me podía quedar sin jugar. Eso me hizo resiliente. También fue duro estar en el Sevilla y me quitarán la ficha por el cupo de extranjero” compartió el ex-jugador.

Luego de su paso en el Racing de Santander, Torrado finalmente regresó a México para jugar con Cruz Azul. El mediocampista salió de los universitarios a España como agente libre, pero cuando regresó al futbol mexicanos los cementeros tuvieron que pagar cierto monto a los Pumas.