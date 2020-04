Omar Bravo, Néstor y Chepo de la Torre robaron dinero a Vergara: Ángel Reyna

Según Ángel Reyna, hace cinco años existió un acuerdo entre Néstor de la Torre, José Manuel de la Torre y el exdelantero Omar Bravo para quedarse con el dinero de los premios de jugadores de Chivas.

De acuerdo con Reyna durante una conversación en vivo mediante Instagram, él supo de este trato y se lo hizo saber a Jorge Vergara para demostrarle que entre el directivo, el técnico y el futbolista le estaban “robando dinero”.

“Le demostré a Jorge que ellos le habían robado y a los jugadores también les robaron los premios que se ganaban los jugadores, mis compañeros en ese entonces. Porque, ojo lo quiero decir a la gente que está como aficionado, yo llegué con mi contrato y yo tenía mis premios, que eso normalmente no se ve en el futbol, pero así fue mi acuerdo y los demás tenían otros premios y los premios que no les pagaron a muchos compañeros se los quedaron entre Néstor de la Torre, Chepo de la Torre y Omar Bravo que hicieron un acuerdo entre ellos. Yo lo sabía pero no eran mis premios, el señor Jorge lo supo”, dijo Reyna.

Reyna no aclaró a cuáles premios se referían ni al torneo en que debieron supuestamente entregarse. El futbolista militó en el Rebaño entre el Apertura 2014 y el Apertura 2015 donde apenas jugó 24 partidos de Liga en los que logró un gol.