Necesita “Vaquero” 10mdp para seguir con su tratamiento

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Luego de la valoración realizada en el MD Anderson Cáncer Center de la ciudad de Houston, Texas, el victorense Manuel “Vaquero” González recibió ya su primera valoración médica.

La misma consta de dos tratamientos más de quimioterapia en México, además de dos tratamientos más de alta dosis de quimioterapia en Houston, además de transplantes de células madres.

De acuerdo a la información proporcionada por Manuel González el tratamiento tendría un costo de 493 mil dólares, lo que en pesos refleja una cantidad de 10 millones.

Lo único que podría hacer posible el tratamiento para Manuel González, sería el apoyo de una fundación, algún seguro internacional o donativos especiales.

“Como saben, desde agosto del año pasado he estado en lucha contra el cáncer. Tras algunos estudios y de manera inmediata, inicié mi tratamiento de quimioterapia para el tumor germinal extragonadal en mediastino con metástasis en los pulmones que me fue diagnosticado. Hasta el momento llevo un total de 8 ciclos de quimioterapia de dos esquemas de medicamento distintos. Los tumores son bastante resistentes y no han cedido, lo único que han logrado es que la enfermedad no avance. En febrero de este año, mi equipo médico me comunicó que ya no hay más tratamiento para mí en México, pues necesito algo mucho más especializado y la opción es el MD Anderson Cáncer Center”, posteo en sus redes sociales.

Y agregó; “En semanas pasadas me contacté al MD Anderson y como saben los gastos de la primera consulta ascendían a 25mil dólares, cantidad que en ese momento no tenía, por lo que con ayuda de familiares, amistades y todos ustedes rasita, logramos recaudar los fondos necesarios con distintas actividades incluyendo un “Vaquerotón” en el que estuvimos boteando en las calles por todo un mes y cerramos con una transmisión en vivo. Logré venir a Houston, Texas a mi consulta de valoración médica, sin embargo, la cosa no acaba ahí. Sabíamos que no sería fácil, pero no sabíamos a lo que realmente nos enfrentábamos. De entrada, tuvimos problemas con el pago, pues las tarjetas no pasaban, por lo que tuvimos que pedir que desde México se hiciera el depósito. Eso retrasó mi itinerario de cita el martes 16 de marzo. Parecía que había perdido la oportunidad pero ¿saben? los ángeles existen, y entonces mi nuevo médico, el Dr. Yago Nieto aceptó verme y tuve mi consulta con él. Debido al retraso, algunos estudios que no eran tan necesarios no se realizaron”.

El mismo Vaquero González, señaló que la cifra de 10 millones de pesos sería muy difícil de reunir por lo que pide el apoyo de alguna fundación.

“Obviamente es una cantidad que ni en sueños reuniré, ni boteando toda la vida.

Esta vez pido su apoyo en oración, en energías positivas y tmb en orientación.

Lo que puede salvarme es quizás el financiamiento de alguna fundación o algún seguro médico internacional. Si ustedes tuvieran algún dato, algún contacto, de verdad se los agradeceré. Saben que estoy dispuesto a todo, incluso ir hasta el fin del mundo para recuperar mi salud, pero esto es algo que me rebasa por completo. Estoy triste, frustrado, desesperado… Esperando ver la luz al final del camino”, concluyó.