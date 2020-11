Mineros nos pasó por encima: Roberto Hernández

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El entrenador de Correcaminos, Roberto Hernández Ayala, reconoció que su equipo fue ampliamente superado la noche del miércoles por el equipo de Mineros de Zacatecas con quien cae 5-1.

“Si fue un partido malísimo, a pesar de haber hecho un esfuerzo, pero no nos alcanzó, la propuesta inicial fue buena, nos pusimos arriba en el marcador, desgraciadamente no nos alcanza no, hicimos un primer tiempo muy bueno diría yo a secas después nos pusimos abajo en el marcador, en cuanto el rival también aceleró un poco el ritmo y se puso en ventaja”.

Detalló que el segundo tiempo los errores defensivos le terminaron costando el juego, “el segundo tiempo fue malísimo para nosotros, no encontramos nunca la forma, el estilo, el rival nos superó ampliamente”.

Expresó que el conjunto de Correcaminos se ha visto parchado por situaciones de lesiones y por casos de Covid-19, pero a estas alturas del torneo esto ya no puede ser una excusa.

“Es alarmante la situación en la que se encuentra Correcaminos, actualmente se encuentra fuera de la repesca y ahorita está peleando por no estar en el último lugar de la tabla”.