México me ofrece una calidad de vida que no puedo tener en Francia: Gignac

André-Pierre Gignac lleva casi seis años en Tigres y está enamorado de México, un país del que ya habla con los gentilicios populares de Monterrey y por ello quiere quedarse a vivir en el país azteca, ya que asegura le da una calidad de vida que no le puede dar Francia.

“Pedí la ciudadanía mexicana, pero todavía no tengo los papeles, los estoy esperando. Quiero ser igual que mis hijos, tienen la doble nacionalidad, son franco-mexicanos. Podría quedarme vivir en México, aquí es una calidad de vida que no puedo tener en Francia”, dijo a RMC.

El Bomboro recién renovó con el cuadro de la UANL por tres años más y dio a conocer que su plan es quedarse en la institución cuando se retiré y aspira a ser entrenador del club, aunque llevará el proceso que corresponde.

“El plan es quedarme en Tigres después de retirarme y e ir subiendo escalones en el club, ir paso a paso”, dijo. Y ante el cuestionamiento de si puede ser DT del equipo, agregó: “Sí, es una opción”.

¿Por qué Gignac no se retirará en Marsella?

El delantero francés aseguró que no es posible volver al Olympique como jugador para retirarse, ya que no lo necesitan, puesto que tienen al argentino Darío Benedetto, un delantero de calidad aunque no haya llegado al mejor momento del conjunto galo.

“No, como jugador es imposible. Lo digo con toda sinceridad, no me necesitan. Juega Darío Benedetto. Me gusta. Tiene un pie derecho excepcional, un pie izquierdo excepcional. Dispara desde la distancia. El problema es que llegó en un momento en que Marsella está en una pendiente descendente”, comentó.