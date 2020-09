Matan a balazos al boxeador José “Gallito” Quirino en Tijuana

Tijuana.- Triste noticia para el boxeo mexicano luego que de este jueves se diera el anuncio oficial que José Brieguel Quirino Junior conocido como «Gallito» había fallecido luego de ser atacado a balazos en Tijuana mientras conducía su auto.

De acuerdo con los reportes el boxeador viajaba en su vehículo él solo, cuando desde otros auto fue atacado con armas de fuego, todo esto aproximadamente a las 14:45 horas, sobre la calle Zaragoza de la colonia Las Torres.

Minutos después fue trasladado al IMSS No. 36 donde murió antes de ser atendido. Su muerte fue está relacionada con una denuncia de negligencia médica pues según las versiones se le negó la atención médica ya que no era un derecho habiente de la institución, lo que hizo que el boxeador no pudiera ser atendido a tiempo.

Ante estas denuncias el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió un comunicado donde explican la situación y aseguran que en ningún momento se le negó la asistencia médica. Según relata, al momento de llegar a las instalaciones una mujer que acompañada al «Gallito» solicitó información a un guardia de caseta y que mientras eso sucedía el boxeador fallecía dentro del auto.

El Instituto Mexicano del Seguro Social reconoce la obligatoriedad de brindar servicio a toda urgencia calificada sin importar si el paciente es o no derechohabiente; en ningún momento se negó la atención médica a quienes así lo solicitaron», dijo el IMSS en su comunicado.

José «Gallito» Quirino murió a los 24 años de edad siendo uno de los mejores boxeadores de la zona. Debutó ya en el lejano 2012 ante Leonardo Reyes, en dicha pelea salió vencedor. Dejó un récord de 20 peleas ganadas 3 empates y 3 derrotas, su última pelea se llevó a cabo el pasado 23 de febrero del 2019 ante Joel Córdova.