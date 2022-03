Maestro de Educación Física de la Secundaria #3 busca clasificar al mundial de Crossfit

Ciudad Victoria.- El maestro de Educación Física de la Secundaria Federalizada No.3, Profesor J. Guadalupe Longoria García, el atleta victorense César “Chango” Vallejo, se adjudicó el segundo lugar de la categoría Elite de crossfit, en el campeonato denominado Spring Break Games 2022.

El maestro de Educación Física, demostró que no todos están “gorditos”, como es el estereotipo, y luego de tres semanas de clasificatorios, donde solo pasan los nueve mejores, teniendo un wod cada semana, durante tres semanas, logró clasificarse al evento en Morelia, Michoacán.

El fin de semana del 19 y 20 de marzo llegó, en el que crossfiteros de todos los estados asisten, siendo la primera competencia del año del victorense, en la que logra adjudicarse el segundo lugar de la categoría Elite varonil individual, cabe señalar que en Spring Break 2021, “Chango” Vallejo logró obtener el segundo lugar en parejas.

El atleta del Lion Crossfit, ahora continuará entrenando en CDMX para el Open de Crossfit por equipos, en el que busca clasificarse con Juan Cruz, Daniel Haro, Natsy Romero, Thalia Villanueva y Mayte Cruz, quienes buscan clasificar al mundial de Crossfit.

César “Chango” Vallejo, aseguró que en estos momentos se encuentra en un momento clave del clasificatorio, debido a que van a cuartos de final, esperando en semifinales ser de los que podrán obtener su boleto a los Crossfit Games (mundial de la disciplina).

“Estoy muy contento con el resultado obtenido, no lo hubiera podido hacer sin el apoyo de Lion Crossfit, las personas que siempre están apoyándome, las marcas que me patrocinan y por supuesto el Director de la Secundaria número 3, el Profesor Mariano Baez, que me ha apoyado en todo momento; acerca del clasificatoria, te explico, del primer open pasan 200 equipos, de ahí 80 a cuartos de final, en semifinales pasan al top 3 y se escoge al representante de México al mundial, los Crossfit Games”, concluyó en entrevista vía telefónica.