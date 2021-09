Lista la liguilla en Santander Primera Fuerza

Osmar De Los Santos

Ciudad Victoria.- Luego de terminar la fase regular de 19 jornadas, ya se encuentra listos los 8 equipos que disfrutarán de la “fiesta grande” en la liga Santander Primera Fuerza.

Dominando de principio a fin, Las Palmas se quedó con el primer lugar con 49 unidades, siguiendo el Deportivo Martínez con 47, la Estudiantil en tercero con 46 unidades.

Empatando con 40 puntos, por diferencia de goles el Fluminense se adueña del cuarto lugar; mientras que Telas y Tapices se queda en quinto, Soto la Marina sumó 38, Viento Libre 33 y por diferencias de goles Multiformas alcanzó liguilla con 32 unidades.

La liguilla quedó de la siguiente manera:

– Las Palmas vs Multiformas

– Deportivo Martínez vs Viento Libre

– Estudiantil vs Soto La Marina

– Fluminense vs Telas y Tapices