Italia se burlaba del Tri en 2002 y al final les pedían que ya no corrieran

Bien dicen que cae más rápido un hablador que un cojo, y para muestra la Selección de Italia que antes del juego contra el Tri en Corea-Japón 2002 se burlaba de los mexicanos, pero al final terminó pidiendo la hora, confesó Javier Aguirre en entrevista con Azteca Deportes.

El Vasco contó a Martinoli y el Dr. García que antes de entrar a la cancha, Totti y el técnico italiano, Giovanni Trapattoni, veían a los mexicanos con gesto de burla o al menos eso fue lo que interpretó Aguirre, pero al final del juego los italianos les decían a los mexicanos que ya no corrieran que con el empate estaba bien.

A mí me dio mucha rabia, estábamos en el túnel hacia el campo. Veo al final, no recuerdo si entró o no Totti, e iba con el entrador Giovanni Trapattoni, veían a los jugadores mexicanos y se reían. esa era mi sensación y todavía les eché una arenga: ‘estos cabrones qué se creen’; me animé y dije: ‘vamos a partirles la madre por ojetes’, porque no me gustó ese gesto. Pero fíjate cómo es el futbol que en el minuto 80 cuando nos empatan, Trapattoni le empieza a decir a mis jugadores: ‘ya, ya paren, ya no corran, ya con el 1-1’. y yo le decía: ‘ahora te ríes, si me estás pidiendo el empate’ – Javier Aguirre

Con ese empate, México clasificó primero del Grupo G con 7 puntos, Italia pasó en segundo y a ambos equipos los echaron en los octavos de final, alTri lo despachó Estados Unidos en uno de los partidos más tristes de los mexas y a los Azzurri los echó Corea del Sur.