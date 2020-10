Es el out más importante de mi vida: Julio Urías, tras ganar la Serie Mundial con Dodgers

Tras haber sido el pitcher cerrador que se adjudicó el salvamento del sexto duelo de la Serie Mundial, el cual le dio el título a Dodgers, el mexicano Julio Urías dio sus primeras impresiones y confesó que se sentía presionado, pero al final logró el out más importante de su vida. El equipo de Los Angeles pudo dejar atrás una sequía de 32 años sin ganar un Clásico de Otoño y ahora lo consiguen, un sueño para Urías, quien jamás pensó en ser el lanzador que estaría en la loma de los disparos en ese momento. “Es el out más importante de mi vida, es un sueño para todos no solamente para mí. Era un picheo que lo esperaba todo el equipo, toda la afición, que es para ellos para la afición de Los Angeles, no se va a descansar hasta que lo logremos y qué bueno que lo logramos”, dijo en conferencia posterior al festejo.

“La verdad que bastante (presión), es el out más importante de mi vida o el strike más importante de mi vida, la verdad que es algo muy bonito cuando estás allá arriba y sabes que todo mundo está esperando eso, gracias a Dios por todas las bendiciones y contentísimo y agradecido por la vida”, indicó. Urías entró a terminar con un out la séptima entrada y se encargó de retirar la octava y novena sin problemas, concluyendo con un ponche.