El Clásico Tamaulipeco será hasta la jornada 11

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria.- La noche de este miércoles fue anunciado el calendario oficial de la Liga de Expansión MX, donde Correcaminos cumplirá con su primer juego en calidad de visitante; mientras que el Clásico Tamaulipeco está programado para la jornada 11 en el Estadio Tamaulipas el nueve de octubre.

A poco menos de un mes de que llegue la tercera edición de la Liga de Expansión MX, donde el actual monarca es el cuadro de Tepatitlán, el calendario inicia el 27 de julio y culmina el 21 de noviembre, con las 17 jornadas que se tienen roladas.

Para que a finales del mes de noviembre se jueguen los partidos de recalificación (repesca o repechaje), para que del 1 al 5 de diciembre se jueguen los duelos de Cuartos de Final; y del 8 al 12 del mismo mes las Semifinales y el día 15 de diciembre se juegue el partido de Ida de la Final y el de Vuelta el próximo 18 del mismo mes.

En el tema del calendario de Correcaminos, en la jornada uno visita en la Ciudad de los Deportes al Atlante el primero de agosto; mientras que en la fecha 2 recibe al monarca de la división a Tepatitlán el 4 de agosto.

Para la jornada 3 viajarán a Cancún el 10 de agosto para enfrentar a Cancún FC; en la fecha 4 recibe en el coloso del 17 Carrera Torres a Leones Negros. Posteriormente salen a visitar a Morelia el 26 del mismo mes.

Mientras que en el arranque del mes patrio la UAT jugará lo que es el Clásico “Animado” ante Coyotes de Tlaxcala; en la jornada siete viaja a Zacatecas para enfrentar a Mineros el día siete de septiembre; recibe a Pumas Tabasco en la octava semana.

Para el 21 de septiembre viaja a Culiacán, Sinaloa, para jugar ante Dorados; en el cierre de ese mes recibe a Celaya en el Marte R. Gómez.

Como dice el famoso dicho no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, ya que se juega una edición más del Clásico Tamaulipeco y será en la fecha 11 el nueve de octubre en el Estadio Tamaulipas.

En la jornada 12 recibe a Venados el 12 de octubre; para la fecha 13 la UAT descansa; para recibir el 27 del mismo mes a Tapatío.

En tanto que el 3 de noviembre visita a Alebrijes de Oaxaca; en la penúltima fecha recibe a Raya2, cerrando el 17 de noviembre en casa de Cimarrones de Sonora.