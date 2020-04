Dice AMLO que Chicharito le caía bien «porque no opinaba”

Aunque el presidente no expresó el nombre del futbolista del Galaxy, dejó entrever que se trataba de él

Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra ciertos deportistas, actrices y comediantes que han sido críticos hacia su gobierno, asegurando que son utilizados para atacarlo.

Aunque sin decir sus nombres, el mandatario habló sobre ‘Chicharito’ Hernández, Thalía y Eugenio Derbez.

Sobre el futbolista mexicano, López Obrador dijo que “como (a sus enemigos políticos) ya no les da, siguen escalando, entonces lo que necesitan es contrarrestarlo con personalidades que tienen reconocimiento colectivo, mayor».

«La oposición provoca entrevistas con personajes del deporte para que opinen mal, que por cierto nunca se había metido a hablar, me caía muy bien, bueno me sigue cayendo muy bien porque no opinaba, incluso otros con menos cualidades deportivas opinaban en lo político, éste se había mantenido con mucha prudencia», declaró en evidente referencia al futbolista del Galaxy.

Aunque los compañeros de la prensa le cuestionaron el nombre del atleta, el presidente se limitó a decir “ahí se los dejo de tarea».

Cabe recordar que durante una entrevista con el periodista Jorge Ramos, ‘Chicharito’ expresó su opinión con respecto al Gobierno del tabasqueño, la cual no fue del todo positiva.

“Hay muchísimo más que puede hacer, y yo creo, sí creo que se podría decir que en vez de ir hacia delante vamos un poco hacia atrás», consideró el goleador jalisciense.