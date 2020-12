De ‘crossfitero’ a Mr. Tamaulipas 2020

Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria.- No cabe duda que César Omar Vallejo Ledezma es un ejemplo de disciplina y trabajo de alto rendimiento, siendo su principal deporte el Crossfit, decidió incursionar en el físicoconstructivismo y participar en el Mr. Tamaulipas 2020, dónde salió ganador de la categoría principiante +70 kilogramos.

Este año ha sido redondo para el licenciado en nutrición, no solamente debutó en “tarima” con un triunfo, si no que también fue ganador del Premio Estatal del Deporte que otorga el INDE Tamaulipas al deporte no federado.

“Desde que empecé a estudiar nutrición he sido mi mejor proyecto, lo que he estudiado, lo que he aprendido en los años que llevo, y todo lo que enseño lo he aplicado en mi, nutricionalmente llevo trabajando en mi mismo desde hace 10años tratando de predicar con el ejemplo”, expresó.

“No hay deporte más difícil que otro, todos, a su manera, tienen un grado de dificultad y competitividad a cualquier nivel, se necesita disciplina , mucho trabajo, paciencia y respeto hacía lo qué haces”, señaló “Chango”, como lo llaman sus amigos.

Aseguró que no hay un deporte más difícil que otro, al comparar el Crossfit con el físicoconstructivismo.

“Un deportista, uno de verdad sabe que no hay deporte fácil a nivel competitivo, los deportistas de veredad no peleamos para ver qué deporte es mejor a otro, nosotros solo amamos el deporte, todas sus facetas y lo que implica y ya”.

Señaló que entre deportistas se apoyan y “es un estilo de vida”.

“Entre deportistas nos apoyamos, los esgrimistas usan la halterofilia para ser más explosivos, los halteristas hacen gimnasia para mejorar su flexibilidad, los halteristas hacen rutinas de gimnasio para fortalecer sus articulaciones, los futbolistas hacen entrenamiento de atletismo para mejorar su rendimiento, y así podría mencionar muchos deportes que usan a otros para mejorar”, destacó.

Agregó, “soy atleta de crossfit desde hace cuatro años pero dentro de él trabajamos diferentes deportes como la gimnasia, halterofilia, atletismo y accesorios de gimnasio que nos ayudan a desarrollarnos más dentro de este deporte”.

Mencionó que no sabe si volverá a estar en una “tarima”, ya que el reto fue cumplido.

“Yo solo me prepare para esta competencia que verdaderamente disfrute, tres semanas exactamente fue mi proceso, todo el año entreno, todo el año como bien por lo que siempre estoy en forma, no en la mejor, pero siempre en forma, felicito a todos los demás ganadores de las demás categorías, ¡gran trabajo!”.

Agradeció a todos los que lo apoyaron en este Mr. Tamaulipas 2020.

“Quiero agradecer a Pietro Rendón porque yo no sabía posar correctamente, me abrió no solo las puertas de su gimnasio, si no que me dio clases para posar, me consiguió “posador “, me pintó y estuvo ayudándome en la competencia por puro amor al arte, eso es el deporte y una de las tantas cosas que genera. El deporte une”, concluyó.