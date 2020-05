Correcaminos insiste con su caso en el TAS

Por: Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de Correcaminos Miguel Mansur señaló que el equipo seguirá peleando en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), para que se regrese el ascenso al futbol mexicano.

“Primero ya entramos al proceso de la demanda ahora sigue la comprobación y una serie de decisiones que tenemos que ir documentando”.

Y es que luego de que hace algunos días, se le entregará la demanda al TAS, algunos presidentes de la Liga MX han mostrado su descontento ante las acciones de los tres equipos del Ascenso MX.

En el caso de su participación en la Liga de Expansión, el victorense, señaló que ya se tuvo una reunión con algunos directivos para ver cuál será el sistema de competencia.

“Empezamos a ver una nueva estrategia, tuvimos una reunión por teléfono, se tocaron algunos puntos esenciales, para tener un buen desarrollo”.

Se le cuestionó que si no existirá algún problema, tras la denuncia ante el TAS y su participación con la nueva Liga, contestando “Son dos cosas diferentes, una cosa no lleva a la otra” -¿Han tenido un impedimento de la Liga?- “no nos lo han hecho saber, por lo que no nos han impedido jugar el nuevo protocolo que ellos están dando a conocer”.