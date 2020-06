Correcaminos busca patrocinador para sueldo del “Gullit”: Mansur

Por: Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A pesar de que aún no se da a conocer a detalle las nuevas reglas y normas de la Liga Expansión, el presidente de Correcaminos, Miguel Mansur Pedraza, señala que actualmente se encuentran en la búsqueda de un patrocinador que le ayude a pagar el sueldo del mediocampista victorense Carlos “Gullit” Peña.

En entrevista para ESPN, Mansur Pedraza señala que Peña ya cuenta con varias ofertas de la Liga MX; es por ello que les interesa contar con un presupuesto para poderlo mantener en el equipo de Correcaminos.

“Sé que trae algunos ofrecimientos interesantes, pero él tiene su corazón en Victoria y vamos a luchar con él para que pueda trabajar con nosotros. Obvio, sí estaría muy limitado su pago; estamos hablando y tratando de convencerlo para ver si hace un sacrificio en su economía, porque aparte, tenemos otros valores intangibles, como el valor emocional que produce el ‘Gullit’ en la afición”.

Expresó que la imagen de Carlos Peña, es importante para el equipo, ya que el jugador atrae a seguidores, ya que muchos de ellos lo buscan.

“A eso yo le llamo el valor intangible, lo que vale el esfuerzo que él ha hecho”, indicó.

“Estoy hablando con algún patrocinador, si le entra con él o algo, porque para nosotros va a estar complicado, pero no sé si eso se vaya a permitir, todavía no lo tengo claro, que se permita que un patrocinador pueda apoyar con algo del sueldo, pero si no, ya hablaremos con él y lo convenceremos. Pienso que sí lo vamos a convencer de que nos dé un poco más de tiempo en nuestro querido estado de Tamaulipas”, afirmó.

El directivo aseguró que Carlos Peña se tomó la última semana de mayo para estar más dedicado a su familia.

“Estamos ofreciéndole arrancar el torneo y si alguien lo pide, otros equipos, pues la verdad el ‘Gullit’ merece estar en otros niveles; ahí es cuando él tomará la decisión junto con nosotros”, comentó.