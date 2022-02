Conflicto y polémica es culpa de los adultos y no de los atletas: INDE

Cd. Victoria.- El director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Orlando Martínez Castillo fue claro que el momento que se vive hoy en día entre atletas y la Asociación Estatal de Ciclismo de Tamaulipas, es un conflicto y polémica provocada por los adultos y no por los atletas.

“Es conflicto y polémica por parte de los adultos que no han entendido los temas de proceso nacional CONADE, un servidor este preocupado de llegar con lo mejor posible para Tamaulipas y seguir obteniendo medallas como lo obtuvimos en la olimpiada pasada”, expresó en una entrevista, para el portal de noticias, TodoNoticias.

Dijo que desafortunadamente existe una mala comunicación, por que se dice que una Asociación está bloqueando a unos niños para el estatal, cuando el día de hoy la convocatoria de CONADE es abierta para todo el mexicano, tamaulipeco, que quiera participar en el rango de las edades y categorías.

Explicó que no se cuenta con una fecha en especifico de un estatal, cuando la CONADE no ha dado detalles, “yo no puedo tomar cartas en el asunto, vamos a tal lugar tal fecha, porque lo único que sé al día de hoy, es que el macrorregional va a ser en Nuevo León, no tengo fechas no puedo decidir todavía”.

Detalló que actualmente entre Federación (de Ciclismo) y CONADE no existe una buena comunicación, por lo que el INDE Tamaulipas no puede ser participe, “yo no me voy a meter en esos temas, yo solo voy a llevar a atletas a Juegos Nacionales y que vivan todo ese proceso”.

– ¿Qué va pasar con todos aquellos que dicen que ya se ganaron su lugar? – “el lugar ahí está… pero al día de hoy dicen que no se lo han ganado, cuando no tenemos la convocatoria de un estatal… ahí está, simplemente la CONADE manda unos tiempos y de ahí nos basamos”.

Insistió que la convocatoria es clara por parte de CONADE y todos tienen derecho a participar y el INDE Tamaulipas estará acatando esto, al no existir aun fechas, “tienen que participar (en el estatal), para poderse ganar un pase al macrorregional, por lo que tendremos que hacer esto a quemarropa porque la CONADE no ha mandado las fechas, porque les hago la recomendación que participen, para que todos los tamaulipecos que asistan a los Juegos Nacionales CONADE, se traigan una medalla”.