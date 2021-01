«Canelo» explica por qué no pelea con mexicanos

En el marco del anuncio de su próximo pelea ante el turco, Avni Yildirim, Saúl «Canelo» Álvarez, habló para TV Azteca sobre los retos que se le vienen en este 2021 y de paso tocó algunos temas interesantes.

De los más destacados, el tapatío explicó los motivos por los cuales no le gusta enfrentarse a mexicanos dese que llegó a los planos estelares en Estados Unidos.

«Yo represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido. A Jaime Munguía le veo potencial pero le falta todavía algunas peleas para llegar a esos niveles. No me cierro a nada, pero por ahora no me gustaría».

El último compatriota que enfrentó a Canelo fue Julio César Chávez Jr. En 2017. Antes de él, Alfredo Angulo en el 2014 y desde que dejó de pelear en México, Alfonso Gómez, de origen azteca, es el otro que se ha medido al peleador pelirrojo.

Y después de Yildirim ¿Qué sigue?

Saúl tiene clara una meta: ir por los 4 títulos de la división y para ellos de faltan 2, el de la OMB y el de la AMB, por lo que descarta volver a subir a las 171 como lo hizo en 2019 ante Sergei Kovalev.

«Eddy no quiere que subamos otra vez a las 168 libras, es dar mucha ventaja. Quiero ir por todos los títulos de la división, la idea es ir por Anthony Dirrell, esa es la meta y veremos qué pasa después».

¿Y la pelea en México?

«Me hubiera encantado pelear en México pero desafortunadamente no se puede por el Covid-19, esperamos en un futuro la podamos concretar. La idea es llenar un estadio y conforme avance el tiempo iremos viendo».

Por último, Álvarez volvió a hablar de la posible tercer pelea ante el kazajo Gennady Golovkin y reiteró que aunque no se cierra a llegar a un acuerdo, por ahora no está en sus planes.