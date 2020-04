Así han alejado al Gullit Peña del alcoholismo en Correcaminos

Carlos ‘Gullit’ Peña, mediocampista mexicano de 30 años, ha experimentado problemas de alcoholismo, mismos que viene acarreando desde hace tres años, mismo que le han imposibilitado rendir dentro de sus últimos clubes y para el Correcaminos de la Universidad de Tamaulipas apenas llegó en el torneo Clausura 2020 en busca de recuperar su nivel.

Quien tuviera pasos con el Club León, Chivas de Guadalajara y Cruz Azul, ahora juega en el Ascenso MX con el equipo de su región, Tamaulipas ante el problema ya mencionado, el presidente del club, Miguel Mansur, ha hablado al respecto y aseguró que ‘Gullit’ Peña se encuentra en buenas condiciones, ya que en parte debe a los aficionados quienes lo cuidan de no caer en el alcoholismo.

Ha sido la afición de Ciudad Victoria la que cuida a Peña

“Aquí yo le pedí, y te lo voy a decir de una manera muy brusca: en Victoria, la gente lo cuida y lo protege. Y le dije a la afición hace meses, cuando él llegó, ‘El primero que lo vea, me habla’. ¿Y sabes cuántos me han hablado? ¡Nadie! Nadie me ha hablado… Él está comprometido con el deporte y con la ciudad; está comprometido con su familia y con lo que tenemos que hacer con este equipo”, confesó el presidente para la cadena ESPN.

En el Clausura 2020 tiene siete partidos disputados, cinco de ellos como titular con 475 minutos jugados y no ha logrado goles, pero se encuentra en mejor estado físico y futbolístico del que se le había visto en los últimos años. Pues en los Rayos del Necaxa, durante su último torneo en la Liga MX apenas había logrado jugar cinco partidos.