Árbitro reveló el porqué nunca expulsan a Gignac

André-Pierre Gignac suele ser muy expresivo cuando reclama alguna jugada o decisión a los árbitros y en medios de comunicación se ha criticado que los jueces lo soporten, ya que rara vez le muestran una amarilla y jamás lo han expulsado; incluso, el excentral Marco Antonio Rodríguez aseguró que él ya lo habría enviado a las regaderas con el cartón rojo.

Ante esto, en entrevista al Instagram de @_cuerpotecnico_, el árbitro profesional, Óscar Macías Romo, defendió al Bomboro y aseguró que si no lo castigan con tarjetas es porque jamás les ha “mentado la madre”.

“Yo tengo un punto muy clavado en eso, cuando las cosas no salen bien o alguien te grita, la primera que a mí me friega es mi esposa. Me dice, ¿por qué te dejaste gritar?”.

“Pero hablando en específico de Gignac, me parece que hubo una cortina en donde todo mundo decía ‘es que Gignac, es que Gignac, es que Gignac’; pero les pido a todos los compañeros que están aquí unidos, recuerden una sola situación en la que Gignac en realidad haya hecho algo para que haya sido castigado. Lo más que hace es que se te para enfrente, te reclama, te levanta las manos, pero no hay ni una mentada de madre, no hay un insulto”, dijo Macías Romo.

En marzo 2020, Gignac vio su primera roja desde que llegó a México en 2015; era un partido ante Juárez y al 53’ le mostraron el cartón tras una disputa del balón con Joaquín Esquivel, el silbante Fernando Gómez no dudó, pero al recurrir al VAR, le quitó esa tarjeta por una amarilla.