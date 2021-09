A conquistar la Liga

Ciudad Victoria.- Tras ganar el campeonato de copa la semana pasada, el equipo de Deportivo Martínez tiene la mirada fija en la liguilla para buscar el doblete en el torneo de Santander Premier Primera Fuerza.

Su primer rival es la escuadra de Viento Libre; el juego de ida esta pactado a las 11:00 horas en la cancha de Viento Libre.

El “Ferrari Amarillo” comandado por Jesús ‘’Chuy’’ Martínez y Arturo Balboa, tiene el golpe anímico a favor, ahora buscarán ampliar su vitrina con esta liga, donde se posicionan como los favoritos.

ROL DE JUEGO:

Multiformas vs Las Palmas FC a las 11:00 horas en la Unidad Deportiva #5

Telas y Tapices vs Fluminense a las 11:00 horas en la Unidad Deportiva #7

Joshemark vs Estudiantil a las 12:00 horas en Soto La Marina